Террористы атаковали позиции сирийских войск в провинции Эс-Сувейда

25 августа 2018 16:35 (UTC+04:00)

Банды террористов из группировки "Исламское государство" предприняли контратаки на позиции сирийских войск в провинции Эс-Сувейда (92 км от Дамаска). Об этом сообщил в субботу новостной портал Al-Masdar, передает ТАСС.

По его информации, боевики попытались прорвать кольцо окружения вокруг горного каньона Телль-эс-Сафи на северо-восточном и юго-западном участках фронта. Их атаки начались ранним утром после вылазки, устроенной боевиками-смертниками, подорвавшими заминированную машину возле армейского блокпоста. В результате, по сведениям портала, погибли и получили ранения около 40 сирийских военнослужащих.

Бои с бандформированиями продолжаются сейчас в районе Хирбет-эль-Хави и у селения Кабр-эш-Шейх, террористы стремятся также вернуть под свой контроль стратегические высоты Телль-Ганем.

В каньоне Телль-эс-Сафи находится последний форпост ИГ на юго-востоке Сирии. Правительственные силы начали операцию в этом регионе 25 июля, в ней участвуют также отряды вооруженной оппозиции из горной местности Каламун, перешедшие на сторону властей.

По сведениям портала, блокировать банды ИГ в Телль-эс-Сафи удалось 16 августа, с тех пор все попытки террористов вырваться из окружения и уйти в Сирийскую пустыню к границе с Ираком пресекались войсками. С начала недели было ликвидировано не менее 30 террористов.

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