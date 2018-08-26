Саудовская ПВО сбила баллистическую ракету, выпущенную мятежниками из Йемена

26 августа 2018 03:36 (UTC+04:00)

Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила в субботу баллистическую ракету, выпущенную мятежниками-хуситами со стороны Йемена. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Sky News Arabia.

По поступающей информации, снаряд был сбит на подлете к городу Наджран, расположенному на юге королевства.

За последние месяцы "Ансар Аллах" неоднократно сообщало о ракетных обстрелах пограничных с Йеменом провинций Саудовской Аравии. В свою очередь в Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены саудовской ПВО, и в общей сложности было сбито свыше 150 баллистических ракет, выпущенных хуситами.

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