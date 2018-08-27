В иракской Басре более 14 тысяч человек отравились питьевой водой

27 августа 2018 18:12 (UTC+04:00)

Число пострадавших от отравления питьевой водой в иракском городе Басра на юге страны превысило 14 тысяч, сообщается в заявлении генерального директора департамента здравоохранения города Басры Рияда Абд аль-Амира, передает РИА Новости.

Ранее телеканал Al-Arabia со ссылкой на заявление департамента здравоохранения Басры сообщал о четырех тысячах пострадавших.

"Число пострадавших от загрязнения (воды - ред.) в Басре достигло более 14 тысяч", - говорится в заявлении.

Отмечается, что 1600 из них поступили в больницы с диареей.

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