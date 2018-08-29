На Синае военные ликвидировали 20 экстремистов

29 августа 2018 17:07 (UTC+04:00)

Армия Египта за несколько последних дней операции "Синай - 2018" ликвидировала на Синайском полуострове 20 экстремистов, говорится в распространенном заявлении египетских ВС, передает РИА Новости.

Сообщается, что экстремисты были ликвидированы в ходе двух спецопераций. Военные изъяли оружие, взрывчатые вещества, средства связи, которые использовали экстремисты. Задержаны 18 подозреваемых в связях с преступниками.

Операция "Синай-2018" продолжается с февраля этого года. За время проведения ликвидированы несколько сотен экстремистов и опасных преступников, сотни задержаны, предотвращены десятки терактов и нападений на полицию и военных.

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