ОАЭ выведут на орбиту первый спутник собственной сборки

Первый космический спутник, полностью изготовленный и собранный в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), будет выведен на орбиту Земли уже этой осенью. Как сообщило издание Gulf News, это произойдет на 29 октября, передает ТАСС.

Над созданием искусственного спутника KhalifaSat с 2013 года трудилась команда более чем из 100 местных инженеров Космического центра им. Мухаммеда бен Рашида в Дубае. Устройство оснащено мощной камерой, способной делать снимки с двух разных ракурсов и захватывать сразу несколько объектов, а также объединять свои снимки в единую панораму. Таким образом, можно получить изображение территории протяженностью до 1,5 тыс. км.

Спутник планируют использовать для мониторинга и оценки изменений окружающей среды, а также для обнаружения точного местоположения, направления и скорости кораблей, терпящих бедствие. Изображения KhalifaSat также будут полезны в градостроительстве, картографии и топографии.

"После того, как спутник будет запущен, перед нами будет стоять много задач. Необходимо завершить начальные операции, установить соединение и настроить датчики для того, чтобы мы могли получать изображения", - рассказал представитель Космического центра ОАЭ Салем аль-Марри. По его словам, спутник прослужит от пяти до восьми лет.

Запуск будет осуществлен с космодрома Танэгасима в Японии, расположенного на одноименном острове в префектуре Кагосима (к югу от острова Кюсю). Спутник будет выведен на орбиту ракетой-носителем H-IIA. H-IIA может выводить на орбиту как один, так и несколько космических аппаратов сразу. Ракета была создана корпорацией Mitsubishi Heavy Industries по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований. Работы по ее разработке велись с 1996 года, стоимость проекта составила порядка $675 млн (90 млрд иен). Всего было создано четыре варианта ракеты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.