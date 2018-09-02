В Египте нашли остатки деревни эпохи неолита

2 сентября 2018 22:38 (UTC+04:00)

Совместная египетско-французская археологическая миссия обнаружила в районе Телль эль-Самара провинции Дакахлия на севере Египта остатки деревни эпохи неолита, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности страны, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что при проведении раскопок были обнаружены остатки зданий и хранилищ, в которых найдены следы растений и костей животных, а также каменные орудия и керамика, что свидетельствует о ведении хозяйства древними обитателями этой деревни.

"Важность этой находки заключается в том, что поселения эпохи неолита (4200-2900 годы до нашей эры) в данном районе ранее не обнаруживались. <…> Находка позволяет археологам изучить доисторические общины, обитавшие в дельте Нила до начала правления первой династии фараонов (IV тысячелетие до нашей эры.)", — приводит ведомство слова главы сектора древнеегипетских памятников Аймана Ашмави.

По данным главы управления морской археологии Нади Хадар, в следующем сезоне ученые изучат обнаруженные в поселении органические останки, чтобы прояснить происхождение сельского хозяйства и животноводства в Египте, говорится в сообщении.

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