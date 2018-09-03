Глава МИД Сирии: Дамаск готов предоставить ЕС базы данных о террористах

3 сентября 2018 09:37 (UTC+04:00)

Сирия готова предоставить странам Евросоюза базы данных о террористах, которые могли прибыть в эти страны из арабской республики, если Брюссель изменит политику в отношении Дамаска. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем, передает ТАСС.

"Евросоюз страдает от проблемы иммиграции, а Сирия может помочь в решении этой проблемы. Европа нуждается в широкой базе данных о террористах, которые прибыли из Сирии. Эти данные у нас имеются, но мы не предоставим их на безвозмездной основе, поскольку эти страны должны исправить свои ошибки в отношении сирийского народа", - сказал он.

По данным Международной организации по миграции, число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу по Средиземному морю с начала 2018 года, превысило 60 тыс. человек, более 1 тыс. 520 человек погибли или пропали без вести. Более 24,6 тыс. мигрантов и беженцев приняла Испания, около 19 тыс. - Италия, около 16,5 тыс. - Греция, около 250 - Мальта и более 100 - Кипр.

В прошлом году за аналогичный период времени в Европу по Средиземному морю прибыли более 117 тыс. мигрантов и беженцев, а в 2016 году - более 263 тыс.

По словам министра внутренних дел Италии Марко Миннити, иностранные боевики, сражавшиеся в рядах террористической группировки "Исламское государство", могут пользоваться миграционными маршрутами, чтобы попасть в Европу.

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