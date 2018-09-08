В Алжире ликвидировали вспышку холеры

Вспышка холеры, из-за которой в больницах оказались свыше 70 человек, ликвидирована в Алжире, сообщил РИА Новости директор госпиталя округа Буфарик Рида Дагбуш.

В конце лета в Алжире произошла вспышка холеры. По данным на 30 августа, число больных составило 74 подтвержденных случая, сообщалось о двух летальных исходах.

"Этот успех достигнут благодаря усилиям медгрупп. Все заболевшие покинули больницы, и это означает, что нам удалось всех их вылечить", — заявил собеседник агентства, отметив, что все больные полностью выздоровели.

Холера — острое инфекционное заболевание, характерными признаками которого являются многократный жидкий стул и рвота, что приводит к обезвоживанию организма. Инкубационный период заболевания — от нескольких часов до пяти дней. Возбудитель холеры проникает в организм человека при употреблении инфицированных продуктов питания и воды. Заражение также может произойти во время купания в водоемах и употребления воды из открытых источников водоснабжения.

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