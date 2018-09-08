ООН: Попытка провести консультации по Йемену в Женеве с участием хуситов сорвалась

Попытка провести консультации по Йемену с участием делегаций правительства страны и движения "Ансар Аллах" (хуситы) не увенчалась успехом из-за того, что хуситы не прибыли в Женеву, где должна была состояться встреча. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Женеве спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс, передает ТАСС.

"Мы провели очень плодотворные консультации с делегацией правительства", - сказал он, подчеркнув, что был "достигнут прогресс", а атмосфера на консультациях "была очень позитивной". Вместе с тем, как отметил Гриффитс, организаторы переговоров "не смогли обеспечить приезд делегации "Ансар Аллах".

Спецпосланник затруднился сказать, когда будет предпринята новая попытка созвать консультации с участием обеих сторон конфликта в Йемене.

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