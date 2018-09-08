Египет будет сотрудничать с разными странами в космической сфере

8 сентября 2018 14:22 (UTC+04:00)

Египет в проектах по развитию, в том числе в космической отрасли, не полагается на какого-либо одного иностранного партнера, а старается извлекать пользу из опыта разных передовых стран, сказала в беседе с РИА Новости депутат египетского парламента Эвелин Мата.

Во время недавнего визита президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Китай страны подписали соглашение по проекту создания совместного исследовательского космического искусственного спутника "Маср Сат —2". Стоимость спутника составит порядка 45 миллионов долларов.

"Египет не полагается в своем развитии на какую-либо одну сторону. Наряду с сотрудничеством с Китаем в космической сфере, существует также сотрудничество с Россией, Францией, Японией. Египет стремится диверсифицировать свои внешние связи, привлекать различные инвестиции, развивать свою торговлю, туризм, экономику. Также и в космосе Египет будет развивать свои отношения со всеми передовыми в данной сфере странами", — сказала депутат.

Она пояснила, что Египет может ожидать успешного сотрудничества с Китаем в космосе, поскольку у двух стран уже есть несколько весьма успешных совместных проектов. "Китай располагает технологиями в космической области, и Египет может извлечь для себя пользу из сотрудничества с Пекином в этой сфере. Кроме того, Китай осуществляет инвестиции и в другие области египетской экономики и науки. У нас есть ряд успешных проектов в сотрудничестве с Китаем и подписание соглашения о создании космического спутника – это важный шаг, который поможет Египту продвинуться вперед на мировой арене", — уверена Мата.

Как пишут египетские СМИ, совместный китайско-египетский космический проект имеет чрезвычайную важность для страны и руководство Египта отводит ему большую роль в развитии науки, обеспечении безопасности и использовании мировых научных достижений на благо прогресса в стране.

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