Власти Ирака отменили комендантский час в Басре

Иракские власти в субботу вечером отменили действие комендантского часа в Басре после нормализации ситуации в городе, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в пятницу силы безопасности иракской Басры, охваченной многодневными беспорядками, объявили о введение в городе комендантского часа с 16.00 субботы по местному времени (17:00). "Решение об отмене комендантского часа было принято после того, как прибывшие из Багдада силы безопасности произвели дислокацию на улицах Басры, а также после нормализации ситуации в городе", — сказал собеседник.

Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками.

Во вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые в ходе беспорядков. Сообщается также, что демонстранты заблокировали работу крупнейшего порта страны Умм-Каср, расположенного поблизости от Басры.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города. Также демонстранты прорвались на территорию нефтяного месторождения "Западная Курна-2" неподалеку от города, избили полицейских, но сотрудники предприятия не пострадали.

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