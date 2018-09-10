Рамалла пообещала оказать финансовую поддержку больницам Восточного Иерусалима

Премьер-министр Палестинской национальной администрации Рами Хамдалла распорядился компенсировать дефицит бюджета больниц в Восточном Иерусалиме после того, как госдепартамент США сообщил, что деньги, предназначавшиеся для палестинских больниц, будут направлены на другие цели, сообщает Newsru.

О том, что палестинская администрация намерена поддержать больницы в Восточном Иерусалиме, сообщил журналистам министр здравоохранения в администрации Махмуда Аббаса Джавад Авад.

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