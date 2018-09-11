Саудовская Аравия одобрила соглашение с Россией о сотрудничестве в космосе

Правительство Саудовской Аравии во вторник одобрило соглашение с РФ о сотрудничестве в исследовании космоса и его использовании в мирных целях на волне роста интереса к нему в регионе, говорится в сообщении по итогам заседания правительства, которое передает саудовское агентство SPA, передает РИА Новости.

"После заключения министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов, главы административного совета центра наук и технологий короля Абдель Азиза и рассмотрения в консультативном совете совет министров решил одобрить соглашение между правительствами королевства Саудовской Аравии и Российской Федерации о сотрудничестве в исследовании космоса и его использовании в мирных целях", - решило саудовское правительство. Его заседание возглавлял король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

В последнее время арабские страны Персидского залива предпринимают активные попытки в освоении космоса. В частности, ОАЭ в сентябре объявили имена двух своих первых космонавтов, которые в настоящее время проходят подготовку в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, чтобы в 2019 году отправиться в полет на МКС. Бахрейн также провел переговоры с Россией о сотрудничестве в подготовке и отправке космонавтов на орбиту, завершив в июле национальный конкурс по отбору претендентов в первый космический отряд.

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