Саудовская Аравия одобрила соглашение с Россией о сотрудничестве в космосе

11 сентября 2018 20:11 (UTC+04:00)

Правительство Саудовской Аравии во вторник одобрило соглашение с РФ о сотрудничестве в исследовании космоса и его использовании в мирных целях на волне роста интереса к нему в регионе, говорится в сообщении по итогам заседания правительства, которое передает саудовское агентство SPA, передает РИА Новости.

"После заключения министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов, главы административного совета центра наук и технологий короля Абдель Азиза и рассмотрения в консультативном совете совет министров решил одобрить соглашение между правительствами королевства Саудовской Аравии и Российской Федерации о сотрудничестве в исследовании космоса и его использовании в мирных целях", - решило саудовское правительство. Его заседание возглавлял король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

В последнее время арабские страны Персидского залива предпринимают активные попытки в освоении космоса. В частности, ОАЭ в сентябре объявили имена двух своих первых космонавтов, которые в настоящее время проходят подготовку в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, чтобы в 2019 году отправиться в полет на МКС. Бахрейн также провел переговоры с Россией о сотрудничестве в подготовке и отправке космонавтов на орбиту, завершив в июле национальный конкурс по отбору претендентов в первый космический отряд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция направит наблюдателей на учения "Восток-2018"
Турция 18:38
Министр энергетики: Казахстану критически важно начать экспорт бензина в Узбекистан
Казахстан 18:11
Александр Новак: Российские компании могут увеличить добычу нефти
Энергетика 17:26
Си Цзиньпин отметил значимость межрегионального сотрудничества с Россией
Китай 15:30
Минэкономразвития РФ: Санкции США против Ирана сдерживают цены на нефть от обвала
Энергетика 15:29
Россия и Китай выступили за использование нацвалют в расчетах
Россия 14:27
Лента новостей
В Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана "Флоренс"
США 19:59
Пашинян после безуспешной встречи с Путиным увеличит число попыток шантажа России - эксперт
Политика 19:55
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Viber
В мире 19:53
В ООН назвали необходимую для помощи сирийским беженцам сумму
В мире 19:08
Казахский порт "Актау" утратил международный статус
Казахстан 19:02
Американская компания установит в Узбекистане солнечные панели
Узбекистан 18:49
В Азербайджане создано более 30 новых специальностей профобразования
Общество 18:48
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Политика 18:43
Турция направит наблюдателей на учения "Восток-2018"
Турция 18:38