В Сирии откроют еще 26 пунктов пропуска для возвращающихся беженцев

12 сентября 2018 19:06 (UTC+04:00)

В связи с ожидаемым ростом числа возвращающихся в Сирию беженцев планируется открыть 26 новых пунктов пропуска, заявил руководитель российского Центра приема, распределения и размещения беженцев генерал-лейтенант Владимир Савченко, передает РИА Новости.

В среду состоялось совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирии под руководством начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Савченко напомнил, что в настоящее время функционирует десять пунктов пропуска, в том числе морской "Баниас" и воздушный "Дювали". Он отметил, что все пункты работают штатно и способны ежесуточно принимать и распределять до 42 850 человек и до 520 автомобилей.

"В связи с ожидаемым увеличением потока возвращающихся на родину сирийцев выполняются подготовительные мероприятия по открытию дополнительно еще 26 пунктов пропуска, в том числе двух морских и трех воздушных. Работы проводятся в соответствии с дорожными картами во взаимодействии с сирийскими органами власти", - сказал он.

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