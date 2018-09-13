ООН готовится оказать помощь беженцам из Идлиба в случае эскалации боев

ООН подготовила план, предусматривающий оказание помощи 900 тыс. сирийцев, которые могут стать перемещенными лицами в случае обострения ситуации в провинции Идлиб. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Женеве региональный координатор ООН по сирийскому кризису Панос Мумцис, передает ТАСС.

"Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему", - отметил он, подчеркнув, что гуманитарная ситуация в Идлибе является "приоритетом". "Мы все отразили в плане по подготовке, и ожидаем, что предстоит ответить на потребности до 900 тыс. человек, которые могут бежать [вследствие эскалации обстановки в Идлибе]", - сказал Мумцис.

Он также сообщил, что на состоявшемся в четверг в Женеве заседании целевой группы по гуманитарным вопросам в Сирии представителям России и США была передана информация о расположении медицинских учреждений и школ в Идлибе. "Роль России и США является ключевой, и, полагаю, они должны работать вместе <...> в целях избежания гуманитарной катастрофы", - сказал координатор ООН.

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