В Сирии семь человек погибли в ДТП

Семь человек погибли, 24 ранены в результате ДТП с участием автобуса на трассе между сирийскими городами Хомс и Дамаск, как передаёт РИА Новости сообщает гостелевидение Сирии.

Пассажирский автобус, следовавший из Дамаска, перевернулся на трассе в 15 километрах к югу от Хомса у деревни Саншар, заявил телевидению начальник полиции Хомса Халид Хиляль.

"Автобус перевернулся из-за превышения скорости, что привело к гибели семи человек, 24 получили ранения различной степени тяжести", — сообщил Хиляль.

По его словам, трое из погибших, в том числе трехмесячная девочка, пока не опознаны.