Из Ливана в Сирию за сутки вернулись более 120 беженцев

16 сентября 2018 15:39 (UTC+04:00)

Более 120 сирийских беженцев вернулись из Ливана в САР за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" вернулись 124 беженца (женщин – 37, детей – 63)", — говорится в документе.

Также добавляется, что в места постоянного проживания внутри САР в течение суток возвратились 99 сирийских граждан.

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