В Сирии считают решение России и Турции по Идлибу выгодным для обеих стран

18 сентября 2018 04:35 (UTC+04:00)

Решение России и Турции о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб принесет пользу обеим странам, а также гражданским лицам Сирии, заявил РИА Новости официальный представитель Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди.

"Это соглашение выгодно и для Турции, и для России", — заявил Ариди, отметив, что решение о создании демилитаризованной зоны защитит болеее трех миллионов гражданских лиц.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

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