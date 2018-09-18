Обнаружено место падения Ил-20 в Сирии

18 сентября 2018 12:48 (UTC+04:00)

Обнаружено место падения российского Ил-20 в 27 километрах западнее от населенного пункта Баниас в провинции Латакия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"На данный момент обнаружено место падения самолета в 27 километрах западнее от населенного пункта Баниас (провинция Латакия)", — говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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