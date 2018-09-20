В Сирию из Ливана за сутки вернулись более ста человек

20 сентября 2018 21:01 (UTC+04:00)

Более 100 человек вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"За прошедшие сутки в САР из Ливана через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" вернулись 107 беженцев (женщин – 31, детей – 55)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 435 человек.

Кроме того, по данным Центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 5 гектаров территорий в населенных пунктах Эль-Гасбия, Эр-Растан, Сем-Али провинции Хомс, а также Хадар, Шаукатлия, Уфания провинции Эль-Кунейтра.

"Обнаружено и уничтожено 42 взрывоопасных предмета, в том числе три самодельных взрывных устройства", - говорится в сообщении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Израиле пообещали не скрывать от России данные о крушении Ил-20
Израиль 16:40
Назарбаев в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с трагедией с Ил-20
Казахстан 14:01
МИД России: Страны Евросоюза препятствуют возвращению беженцев в Сирию
Россия 13:53
Посольство Израиля в РФ не раскрывает детали визита командующего ВВС
Израиль 12:40
Трамп назвал "самую большую ошибку" США в истории
США 12:21
СМИ: Атакованный Израилем склад в Латакии полностью уничтожен
Израиль 09:37
Лента новостей
Многие важные события, отраженные в «Китаби-Деде Горгуд», происходили в Иреванском ханстве - Ягуб Махмудов
Общество 21:00
США намерены продолжать сотрудничество с Азербайджаном - военный атташе
Политика 20:40
Xiaomi выпустила свой самый дешевый ноутбук
В мире 20:35
Приемлемых предложений по Brexit от ЕС не поступало - Мэй
Европа 20:28
В Азербайджане презентован интернет-портал www.enterpriseazerbaijan.com
Экономика 20:17
В Азербайджане изменены правила аренды сельхозземель
Общество 20:07
В Мэриленде три человека стали жертвами стрельбы
США 20:06
Турецкие власти оштрафовали Google на 15 миллионов долларов
Турция 19:52
Завтра в ряде поселков Баку будут перебои в подаче воды
Общество 19:46