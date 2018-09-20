В Сирию из Ливана за сутки вернулись более ста человек

Более 100 человек вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"За прошедшие сутки в САР из Ливана через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" вернулись 107 беженцев (женщин – 31, детей – 55)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 435 человек.

Кроме того, по данным Центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 5 гектаров территорий в населенных пунктах Эль-Гасбия, Эр-Растан, Сем-Али провинции Хомс, а также Хадар, Шаукатлия, Уфания провинции Эль-Кунейтра.

"Обнаружено и уничтожено 42 взрывоопасных предмета, в том числе три самодельных взрывных устройства", - говорится в сообщении.

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