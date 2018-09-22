Заместитель генсека ООН рассказал о гуманитарной катастрофе в Йемене

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайно помощи Марк Лоукок заявил в пятницу на Совбезе всемирной организации, что ситуация в беднейшей стране мира Йемене близка к катастрофе — число жителей, не имеющих регулярной возможности поесть, в ближайшее время может увеличиться почти в полтора раза — до 11,5 миллионов человек, передает РИА Новости.

"Отмечается экономическое ухудшение, вызванное обесцениванием йеменского риала примерно на 30% за последний месяц, и так как почти вся еда, потребляемая в Йемене, импортируется, это снижение стоимости валюты напрямую влияет на увеличение цен на продовольствие для примерно 10 миллионов йеменцев", — сказал Лоукок.

Замгенсека заявил, что "мы уже видим очаги, где обстановку можно назвать голодом, в том числе случаи, когда люди едят листья, потому что другой еды у них нет".

"По нашим оценкам, еще 3,5 миллиона человек могут вскоре прибавиться к 8 имеющимся, которые не обеспеченны продовольствием", — добавил Лоукок.

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