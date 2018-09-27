Помпео поддержал политический процесс в Сирии под эгидой ООН

Госсекретарь США Майк Помпео выразил поддержку политическому процессу в Сирии под эгидой ООН и призвал постоянных членов СБ организации поддержать аналогичные процессы в Ливии и Йемене, сообщила журналистам представитель госдепа Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

"Госсекретарь Помпео выразил поддержку политическому процессу под эгидой ООН для завершения конфликта в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН", - сказала она по итогам встречи в Нью-Йорке, в которой приняли участие главы МИД постоянных членов СБ ООН и генсек организации Антониу Гуттереш.

Кроме того, по ее словам, Помпео призвал участников встречи восстановить санкции против Ирана и поддержать политические процессы в Ливии и Йемене под эгидой ООН.

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