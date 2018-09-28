Иордания хочет открыть границу с Сирией и согласовывает технические детали, сообщил РИА Новости министр иностранных дел королевства Айман Сафади.

"Мы в принципе хотим открыть границы, технический комитет сейчас проводит встречи, чтобы согласовать детали, что позволит открыть границы", — сказал Сафади.

Он добавил, что "Иордания не закрывала границы (с Сирией) изначально… границы закрались из-за развития ситуации с самой Сирией". "Как только мы договоримся о деталях, мы двинемся дальше", — заключил Сафади.

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