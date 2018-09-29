Глава МИД Сирии призвал к продолжению борьбы с терроризмом

Министр иностранных дел Сирии отметил, что основная часть страны безопасна, заверив, что борьба с терроризмом продолжится и требует согласования усилий всех сторон, сообщает в субботу ИРНА.

Валид Аль-Муаллем в ходе переговоров с главой МИД КНР Ван И на полях 73-й сессии ГА ООН проинформировал о политической ситуации в Сирии и о координации, которые привели к соглашению по Идлебу. Об этом сообщает САНА.



По его словам, Сирия прилагает все необходимые усилия для возвращения своих граждан, покинувших страну из-за терроризма, что требует сотрудничества с международным сообществом для обеспечения им достойных условий жизни и труда.



Глава сирийского МИД также подчеркнул необходимость развития двусторонних отношений в различных областях.



Ван И, в свою очередь, указал на усилия Китая на уровне Совета Безопасности ООН в поддержку политического процесса в Сирии, а также необходимость продолжения поиска политического урегулирования кризиса на основе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности САР.



По его словам, то, что сделано руководством и народом Сирии в защиту своей страны станет уроком для всех народов мира в деле защиты суверенитета и достоинства.



Министр подчеркнул необходимость взаимодействия между двумя странами в сфере борьбы с терроризмом и выразил удовлетворение в связи с установлением стабильности в Сирии.



Он подтвердил готовность Китая участвовать в процессе восстановления Сирии, указав, что китайские компании сохранили свое присутствие там и во время кризиса и продолжат оказывать помощь сирийцам.

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