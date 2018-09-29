Текстильные фабрики в Алеппо восстанавливают довоенные объемы производства

Текстильные фабрики сирийского Алеппо, которые пытались разрушить боевики, восстанавливают довоенные объемы производства. Об этом рассказали руководители и работники предприятий, сообщает в субботу РИА Новости.

В Алеппо располагаются крупнейшие в Сирии производители шелка. Директор одного из таких предприятий Зиар Калахиси рассказал журналистам, что его фабрика одной из первых в стране после войны возобновила производство шелковой нити.

"Мы восстановили производство год назад. Фабрика сильно пострадала во время войны. Боевики специально уничтожали заводы в Алеппо, чтобы город умер. Но мы выстояли и сейчас возвращаемся к довоенным показателям производства", — сказал он.

Это производство практически полностью автоматизировано, однако востребован и ручной труд. Бежавший от войны из Идлиба Махмуд Али, который теперь работает в Алеппо у станка, рассказал, что ему быстро удалось найти работу.

"Раньше я работал на шелковых плантациях. Моей семье пришлось бежать из Идлиба. Нашу землю заняли боевики. Я быстро нашел работу в Алеппо. На фабрике нужны рабочие руки", — рассказал он.

Технолог фабрики Омар Фарах бежал из Алеппо, когда туда пришла война, но позже вернулся. "Я уезжал из Алеппо, когда город заняли боевики. Пытался бежать за границу. Но вскоре узнал, что Алеппо освобожден. Немедленно вернулся на свою фабрику. У нас лучшая продукция. Я горжусь своей работой", — сказал он.

Директор другой текстильной фабрики Ишам Тух отметил, что к нему буквально стоят очереди из желающих получить работу. "Я вижу, как восстанавливается Сирия, по количеству заказов на нашей фабрике. Наш товар используется в пошиве повседневной одежды, школьной формы, медицинских халатов и военной экипировки", — сказал он. По его словам, в мирное время на фабрике произошли существенные преобразования — открылся новый цех, появилось новое оборудование.

Заместитель директора индустриального кластера Алеппо Хусам Ибрагим надеется, что городская промзона скоро сможет вернуть себе статус крупнейшей не только в Сирии, но и в ближневосточном регионе.

"Сейчас очень многие компании из Европы хотят открыть у нас свои производства. Трудности возникают из-за санкций. Но это уже вопрос политики. Для нас увеличение экспорта и импорта было бы большим шагом вперед", — сказал он.

Ранее сообщалось об эвакуации ряда предприятий из промышленной столицы Сирии Алеппо, промзона которого является крупнейшей в стране. Несмотря на потери, этот производственный кластер постепенно восстанавливается после войны — на сегодняшний день там уже работают более 500 предприятий из примерно 1,5 тысячи в довоенное время.

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