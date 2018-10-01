Катар обратился в ВТО из-за предполагаемых нарушений со стороны Саудовской Аравии

1 октября 2018 21:55 (UTC+04:00)

Катар инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении Саудовской Аравии, обвиняя королевство в нарушениях прав интеллектуальной собственности. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление катарского министерства экономики и торговли.

Согласно его данным, в частности, жалоба связана с озабоченностью эмирата по поводу блокировки катарской вещательной компании beIN в Саудовской Аравии. Кроме того, по информации Reuters, Катар обвинил Эр-Рияд в отказе от принятия эффективных мер против пиратского использования контента beIN в королевстве.

Как отмечает агентство, власти саудовского королевства не предоставили комментарии по данному вопросу. Согласно информации Reuters, ранее в Саудовской Аравии заявляли, что страна предпринимает действия для борьбы с пиратством и стремится защищать права интеллектуальной собственности.

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