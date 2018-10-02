В Афганистане число погибших при взрыве выросло до 13 человек

2 октября 2018 15:13 (UTC+04:00)

Число погибших в результате взрыва во время предвыборной встречи кандидата на выборах в парламент Афганистана увеличилось до 13 человек, 40 получили ранения. Об этом сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

Инцидент произошел в афганской провинции Нангархар на востоке страны. По данным агентства, взрывное устройство сработало в офисе политика Насира Мохмонда. Ранее сообщалось о семи погибших и 25 раненых.

"Тринадцать человек погибли и еще 40 ранены при атаке террориста-смертника на офис кандидата в Волеси Джирга ("Дом народа", нижняя палата парламента. ) в провинции Нангархар", — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", которое, по последним данным, контролирует около 50 процентов территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство". По всей территории страны проводятся операции по борьбе с терроризмом.

Парламентские выборы запланированы в Афганистане на 20 октября — они пройдут после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране. В последний раз выборы в парламент проходили в Афганистане в 2010 году.

Как сообщалось ранее, независимая избирательная комиссия Афганистана (IEC) объявила, что президентские выборы в стране пройдут 20 апреля 2019 года. Таким образом, выборы главы государства должны состояться через шесть месяцев после парламентских выборов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 85 экстремистов
Другие страны 30 сентября 14:19
Генсек ООН высоко оценил инициативы Туркменистана по афганскому урегулированию
Туркменистан 30 сентября 06:30
В Афганистане военный вертолет совершил жесткую посадку
Другие страны 29 сентября 17:53
Лукашенко и Рахмон договорились о дальнейшем развитии промкооперации
Беларусь 29 сентября 13:06
Глава МИД Ирана провел встречу со шведской коллегой
Иран 29 сентября 11:13
Рост населения в ряде стран обеспечит спрос на казахстанское зерно
Казахстан 29 сентября 10:00
Лента новостей
IT-компания Азербайджана создаст портал открытых данных госведомств Кыргызстана
ИКТ 16:26
Азербайджан обеспечит бесперебойную поставку продуктов питания в Россию и Украину
Бизнес 16:21
Более 20 стран подтвердили участие в Международном форуме и выставке "Riverport Expo 2018"
Россия 16:11
5 кредитных предложений от Bank Respublika
Бизнес 16:06
Фонд развития предпринимательства Азербайджана огласил приоритетные направления финансирования
Бизнес 16:05
В Казахстане 10 млн людей получили электронные паспорта здоровья
Казахстан 16:00
Названы сроки начала коммерческой эксплуатации ресурсов второго спутника связи Азербайджана
ИКТ 15:57
Узбекистан и Кыргызстан успешно продолжают делимитацию границы
Узбекистан 15:54
Нобелевскую премию получили ученые за открытия в области лазерной физики
В мире 15:52