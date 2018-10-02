В Афганистане число погибших при взрыве выросло до 13 человек

Число погибших в результате взрыва во время предвыборной встречи кандидата на выборах в парламент Афганистана увеличилось до 13 человек, 40 получили ранения. Об этом сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

Инцидент произошел в афганской провинции Нангархар на востоке страны. По данным агентства, взрывное устройство сработало в офисе политика Насира Мохмонда. Ранее сообщалось о семи погибших и 25 раненых.

"Тринадцать человек погибли и еще 40 ранены при атаке террориста-смертника на офис кандидата в Волеси Джирга ("Дом народа", нижняя палата парламента. ) в провинции Нангархар", — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", которое, по последним данным, контролирует около 50 процентов территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство". По всей территории страны проводятся операции по борьбе с терроризмом.

Парламентские выборы запланированы в Афганистане на 20 октября — они пройдут после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране. В последний раз выборы в парламент проходили в Афганистане в 2010 году.

Как сообщалось ранее, независимая избирательная комиссия Афганистана (IEC) объявила, что президентские выборы в стране пройдут 20 апреля 2019 года. Таким образом, выборы главы государства должны состояться через шесть месяцев после парламентских выборов.

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