Саудовская Аравия вскоре объявит о крупнейшей сделке, не связанной с нефтью

Объявление о крупнейшей для Саудовской Аравии сделке, не связанной с нефтяной отраслью, состоится через две недели - во время инвестиционного форума в Эр-Рияде, сообщил в интервью агентству Блумберг наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд, передает РИА Новости.

"Эта сделка содержит огромные цифры и имеет отношение к Саудовской Аравии в области, далекой от нефтяной. О ней будет объявлено на инвестиционном форуме через две недели", - сказал принц.

Второй форум "Будущая инвестиционная инициатива" пройдет в столице Саудовской Аравии 23-25 октября под председательством наследного принца, который также возглавляет совет по экономическим вопросам и общественный инвестиционный фонд.

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