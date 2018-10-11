В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 150 беженцев

Более 150 беженцев вернулись из Ливана в Сирию за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, передает РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Земрани" вернулись 175 беженцев (женщин - 54, детей - 89)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в Восточную Гуту (провинция Дамаск) в течение суток возвратились 20 сирийских граждан (женщин - семь, детей - девять). Из Идлибской зоны деэскалации вывод беженцев не осуществлялся.

Согласно информации Центра, за сутки российской стороной организованы и проведены две гуманитарные акции в Каср-Вардан (провинция Хама) и Эль-Маликян (провинция Алеппо), в ходе которых сирийским гражданам выданы продовольственные наборы общим весом 3,9 тонн. Кроме того, в Эль-Маликян фондом имени Ахмата Кадырова была выдана одна тонна хлеба.

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