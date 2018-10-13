Началась реализации проекта по созданию российской промзоны в Египте

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о начале реализации проекта по созданию российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала в Египте, передает в субботу ПРАЙМ.

Россия и Египет 2 февраля 2016 года подписали меморандум о создании российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала для локализации производств российских компаний, ориентированных на рынки Египта, Африки и Ближнего Востока. В промзоне предполагается производство грузовиков, сельскохозяйственных тракторов, продуктов нефтехимии, железобетонных изделий.

"Продолжает расти товарооборот, который уже превысил планку в 6,5 миллиарда долларов. Начата практическая реализация крупных проектов – строительства атомной электростанции российского образца в Эль-Дабаа и создания Российской промышленной зоны в районе Суэца", — написал министрв авторской статье в египетской газете "Аль-Ахрам".

Дипломат отметил плотное взаимодействие между парламентами, министрами и ведомствами двух стран. "Положительной оценки заслуживает деятельность межправительственных комиссий: по торгово-экономическому и военно-техническому сотрудничеству", — добавил он.

Министр также подчеркнул, что стороны успешно осваивают новые формы военного и военно-технического сотрудничества, в частности в 2016 и 2017 года прошли совместные антитеррористические учения воздушно-десантных войск. По его словам, такая кооперация позволяет "вооруженным силам и правоохранительным органам Египта эффективнее противостоять террористической угрозе".

В целом, по оценке Лаврова, отношения между Каиром и Москвой "вышли на уровень всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества".

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