Сирия и Иордания открыли границу для транспортного сообщения

15 октября 2018 11:24 (UTC+04:00)

Контрольно-пропускной пункт "Насиб" открылся в понедельник на сирийско-иорданской границе для перемещения грузов и пассажиров. Об этом сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на новостной портал An-Nashra.

По его сведениям, погранпереход возобновил работу с 08.00 по местному времени.

КПП "Насиб", расположенный в 15 км южнее города Дераа, был захвачен боевиками вооруженной оппозиции в 2015 году. Под контроль сирийской армии он вновь перешел 6 июля.

До начала сирийского кризиса в 2011 году по шоссе Дамаск - Амман перемещались грузы из средиземноморских портов Ливана и Сирии в нефтедобывающие страны Персидского залива, что приносило значительные доходы в госбюджеты двух соседних государств от таможенных сборов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Специалисты РФ и Сирии обсудят в октябре вопрос восстановления сирийских железных дорог
Арабские страны 09:12
Главы МИД Сирии и Ирака призвали ускорить открытие пограничных переходов
Арабские страны 14 октября 23:45
ООН, Израиль и Сирия договорились открыть погранпереход 15 октября
В мире 13 октября 11:33
Кабмин ФРГ: подготовка к встрече лидеров России, Германии, Турции и Франции готовится
Европа 12 октября 13:55
Юнкер заявил, что Сирия находится в состоянии распада
Арабские страны 12 октября 02:19
В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 150 беженцев
Арабские страны 11 октября 20:57
Лента новостей
Туркменистан намерен прекратить сбыт хлопкового волокна
Бизнес 11:56
На заборах домов в Бадамдарской оползневой зоне в Баку установлены гипсовые маяки
Происшествия 11:46
В Узбекистане растёт импорт, снижается экспорт
Бизнес 11:42
В Баку применили технологический метод контроля наружной рекламы
ИКТ 11:39
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Лянкяранский район
Политика 11:37
Канадская компания готовится приступить к бурению на азербайджанском месторождении
Энергетика 11:32
Трамп выразил сомнения в том, что изменение климата вызвано людьми
США 11:32
Британский журнал назвал Тбилиси самым привлекательным городом Европы
Грузия 11:28
Kapital Bank принял участие в ежегодном собрании МВФ и ВБ
Бизнес 11:23