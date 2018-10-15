Сирия и Иордания открыли границу для транспортного сообщения

Контрольно-пропускной пункт "Насиб" открылся в понедельник на сирийско-иорданской границе для перемещения грузов и пассажиров. Об этом сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на новостной портал An-Nashra.

По его сведениям, погранпереход возобновил работу с 08.00 по местному времени.

КПП "Насиб", расположенный в 15 км южнее города Дераа, был захвачен боевиками вооруженной оппозиции в 2015 году. Под контроль сирийской армии он вновь перешел 6 июля.

До начала сирийского кризиса в 2011 году по шоссе Дамаск - Амман перемещались грузы из средиземноморских портов Ливана и Сирии в нефтедобывающие страны Персидского залива, что приносило значительные доходы в госбюджеты двух соседних государств от таможенных сборов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.