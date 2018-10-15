МИД Сирии: победа над терроризмом в Сирии и Ираке принесла пользу арабам и всему миру

15 октября 2018 13:14 (UTC+04:00)

Победа Сирии и Ирака в войне с терроризмом принесла пользу странам Ближнего Востока и всему миру. Об этом, как передала телестанция Syria, заявил вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, передает в понедельник ТАСС.

Он выступил на совместной пресс-конференции в Дамаске со своим иракским коллегой Ибрагимом аль-Джаафари.

По словам Муаллема, Сирия "находится в центре арабского мира и готова возобновить свою роль в региональных делах". "Мы готовы положительно ответить на любую инициативу со стороны арабов, направленную в Дамаск", - сказал он.

Членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) было заморожено в 2011 году после начала внутриполитического кризиса. Большинство арабских стран отозвало своих послов из Дамаска и свернуло торговые связи. Визит министра иностранных дел Ирака в Сирию преследует цель возобновить двустороннее экономическое сотрудничество.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Главы МИД ЕС одобрили режим введения санкций за создание и применение химоружия
Европа 13:11
Глава МИД Великобритании считает возможным достичь договоренности по Brexit
Европа 12:44
Сирия и Иордания открыли границу для транспортного сообщения
Арабские страны 11:24
Специалисты РФ и Сирии обсудят в октябре вопрос восстановления сирийских железных дорог
Арабские страны 09:12
Число отравившихся питьевой водой в Ираке возросло до 111 тысяч человек
Другие страны 05:14
Главы МИД Сирии и Ирака призвали ускорить открытие пограничных переходов
Арабские страны 14 октября 23:45
Лента новостей
Фестиваль авторской куклы соберет в Тбилиси кукольников со всего мира
Грузия 14:39
Cамые отвратительные музеи мира - трупы, паразитология...(ФОТО)
Интересное 14:18
Хикмет Гаджиев: За успешной внешней политикой стоит убедительная и выдержанная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Политика 14:06
ЗАО "Южный газовый коридор" назвало объем планируемых инвестиций в проекты по итогам 2018 года
Энергетика 14:00
Рэпер Qurd попал в тюрьму и показал себя жертвой советских репрессий (ВИДЕО)
Звёздный мир 13:52
Автобусы Mercedes Benz вернут в эксплуатацию в Ташкенте после детальной проверки
Бизнес 13:52
Принц Гарри и его супруга Меган ждут ребенка
Интересное 13:50
Выдача религиозным общинам Азербайджана автомобилей - показательный случай - Сиявуш Новрузов
Общество 13:50
Профессор Наргиз Пашаева принята в постоянные члены Комитета благотворителей канцлера Оксфордского университета (ФОТО)
Политика 13:47