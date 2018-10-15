МИД Сирии: победа над терроризмом в Сирии и Ираке принесла пользу арабам и всему миру

Победа Сирии и Ирака в войне с терроризмом принесла пользу странам Ближнего Востока и всему миру. Об этом, как передала телестанция Syria, заявил вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, передает в понедельник ТАСС.

Он выступил на совместной пресс-конференции в Дамаске со своим иракским коллегой Ибрагимом аль-Джаафари.

По словам Муаллема, Сирия "находится в центре арабского мира и готова возобновить свою роль в региональных делах". "Мы готовы положительно ответить на любую инициативу со стороны арабов, направленную в Дамаск", - сказал он.

Членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) было заморожено в 2011 году после начала внутриполитического кризиса. Большинство арабских стран отозвало своих послов из Дамаска и свернуло торговые связи. Визит министра иностранных дел Ирака в Сирию преследует цель возобновить двустороннее экономическое сотрудничество.

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