Посол Афганистана: Кабул приветствовал бы безвозмездную передачу российских вертолетов

18 октября 2018 16:32 (UTC+04:00)

Афганистан заинтересован в приобретении российских вооружений, но из-за ограничений в средствах приветствовал бы их безвозмездную передачу ради общей задачи по борьбе с международным терроризмом. Об этом заявил посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай, передает в четверг ТАСС.

"Мы заинтересованы в закупке у РФ соответствующих видов оружия, включая вертолеты и другие виды вооружения, - сказал он. - Хотел бы в этой связи упомянуть, что несколько лет назад российское правительство передало афганской стороне 10 тысяч автоматов Калашникова и патроны к ним на безвозмездной основе. Учитывая скудность афганского бюджета и интенсивно ведущуюся борьбу против терроризма, афганская сторона приветствовала бы, если бы российское правительство таким же образом поступило и передало военные вертолеты Афганистану, чтобы вести борьбу против общего врага, которым является международный терроризм".

Посол указал, что многие афганские военные имеют опыт работы именно с советскими вооружениями. "Сюда входят вертолеты различных типов, в том числе Ми-24, - продолжил он. - Афганистан выступает за сбалансированный подход в этом вопросе и совершенно не возражает против того, чтобы афганская армия была оснащена в том числе и вооружением российского производства.

Дипломат отметил, что США и НАТО уже оказывают Афганистану помощь в приобретении вооружений, подчеркнув, что только правительство Афганистана распоряжается этим оружием. "Мы приветствуем любые государства, которые окажут Афганистану любую военную и экономическую помощь, - добавил он. - Американцы последнее время довольно активно участвуют в налаживании мирного диалога в Афганистане".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия поможет Узбекистану модернизировать Фархадскую ГЭС
Энергетика 17:13
АКРА: Значительное ослабление курса доллара способно парализовать глобальную торговлю (Эксклюзив)
Бизнес 17:00
Российская компания начала строительство в Узбекистане крупнейшего в Центральной Азии цементного завода
Бизнес 16:55
АКРА: Отказ России, Турции и Ирана от доллара не повлияет на курс американской валюты
Бизнес 16:53
Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Китай
Россия 16:30
В Москве пройдет конференция по борьбе с экстремизмом
Россия 16:28
Лента новостей
В Китае с участием Азербайджана подписана Декларация по энергосотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс-Один путь" (ФОТО)
Энергетика 17:31
«AzerTelecom» приняла участие в международной выставке в Туркменистане (ФОТО)
ИКТ 17:29
Началось восстановление просевшей в центре Баку дороги
Общество 17:21
Азербайджанский поселок Басгал станет крупным туристическим центром - нацбюро
Туризм 17:16
Россия поможет Узбекистану модернизировать Фархадскую ГЭС
Энергетика 17:13
Показатель динамичности бизнеса в Азербайджане по версии ВЭФ можно считать большим успехом - депутат
Политика 17:11
При организации Фонда Гейдара Алиева в Москве открылся городок «Осенние дары Азербайджана» (ФОТО)
Общество 17:08
Финрегулятор Азербайджана отозвал лицензию на перестрахование у двух СК
Бизнес 17:08
АКРА: Значительное ослабление курса доллара способно парализовать глобальную торговлю (Эксклюзив)
Бизнес 17:00