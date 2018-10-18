Посол Афганистана: Кабул приветствовал бы безвозмездную передачу российских вертолетов

Афганистан заинтересован в приобретении российских вооружений, но из-за ограничений в средствах приветствовал бы их безвозмездную передачу ради общей задачи по борьбе с международным терроризмом. Об этом заявил посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай, передает в четверг ТАСС.

"Мы заинтересованы в закупке у РФ соответствующих видов оружия, включая вертолеты и другие виды вооружения, - сказал он. - Хотел бы в этой связи упомянуть, что несколько лет назад российское правительство передало афганской стороне 10 тысяч автоматов Калашникова и патроны к ним на безвозмездной основе. Учитывая скудность афганского бюджета и интенсивно ведущуюся борьбу против терроризма, афганская сторона приветствовала бы, если бы российское правительство таким же образом поступило и передало военные вертолеты Афганистану, чтобы вести борьбу против общего врага, которым является международный терроризм".

Посол указал, что многие афганские военные имеют опыт работы именно с советскими вооружениями. "Сюда входят вертолеты различных типов, в том числе Ми-24, - продолжил он. - Афганистан выступает за сбалансированный подход в этом вопросе и совершенно не возражает против того, чтобы афганская армия была оснащена в том числе и вооружением российского производства.

Дипломат отметил, что США и НАТО уже оказывают Афганистану помощь в приобретении вооружений, подчеркнув, что только правительство Афганистана распоряжается этим оружием. "Мы приветствуем любые государства, которые окажут Афганистану любую военную и экономическую помощь, - добавил он. - Американцы последнее время довольно активно участвуют в налаживании мирного диалога в Афганистане".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.