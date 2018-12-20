Нетаньяху обсудил с Трампом ситуацию в Сирии

20 декабря 2018 23:22 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и варианты дальнейших совместных действий в отношении Ирана, говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил сегодня по телефону с президентом США Дональдом Трампом о Сирии и обсудил с ним пути продолжения сотрудничества Израиля и США в борьбе против иранской агрессии", - говорится в сообщении.

В среду президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск своей страны из Сирии. Нетаньяху в тот же день заявил, что Израиль "изучит последствия этого решения" и "позаботится о том, чтобы защитить себя на этом направлении". Позднее премьер-министр добавил, что Израиль намерен активизировать действия в Сирии по недопущению закрепления там Ирана.

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