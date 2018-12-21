Совбез ООН единогласно принял резолюцию по Йемену

21 декабря 2018 22:59 (UTC+04:00)

Совет Безопасности ООН одобрил единогласно после консультаций в пятницу резолюцию по Йемену, поддерживающую прекращение огня в городе Ходейда, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Резолюция принята единогласно", - сообщил после голосования председатель СБ постпред Кот-д’Ивуара.

Основными параметрами документа является поддержка прекращения огня в порту и окрестностях Ходейды, а также направление в этот район на 30 дней наблюдателей ООН.

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