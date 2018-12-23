Министр энергетики ОАЭ: ОПЕК+ надеется на ликвидацию избытка нефти на рынке в I квартале

23 декабря 2018 18:36 (UTC+04:00)

Председатель конференции ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что ОПЕК+ надеется ликвидировать избыток нефти на рынке в I квартале 2019 года. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg.

Аль-Мазруи также добавил, что Казахстану предложили войти в состав мониторингового комитета ОПЕК+.

Ранее председатель конференции ОПЕК сообщил, что представители Ирана и Ирака могут войти в состав мониторингового комитета ОПЕК+. В настоящий момент он состоит из шести стран - Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Оман и Алжир.

Министры ОПЕК+ на встрече 5-7 декабря в Вене обсудили возможность сокращения добычи в 2019 году, чтобы избежать переизбытка предложения нефти из-за роста добычи в США и смягчения санкций против Ирана. Заседание завершилось договоренностью о сокращении добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки. Была подписана новая, бессрочная хартия, которая закрепит сотрудничество с 1 января 2019 года.

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