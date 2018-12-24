Посол Сирии: Политика США на Ближнем Востоке провалилась

Президент США Дональд Трамп принял решение вывести войска из Сирии, потому что политика США на Ближнем Востоке "провалилась", заявил сирийский посол в Индии Риад Аббас, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Проекты США на Ближнем Востоке провалились, и они не могут больше следовать этой политике... Наша армия разгромила ИГ на сирийской земле, и нет никаких оснований для того, чтобы американские войска оставались в Сирии", - сказал Аббас.

Посол подчеркнул, что именно сирийские правительственные силы устранили ИГ, утверждая, что Вашингтон пытался закрепиться в Сирии с помощью террористической группировки. Он также заявил, что группировки ИГ являются "последователями США".

"Они могут говорить все что угодно. Но правда в том, что ИГ является частью запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида", созданной Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ). ИГ - рука Америки в Сирии, и мы их победили. Мы разгромили армии наемников во главе с Америкой на нашей земле", - сказал Аббас. Он добавил, что, по его мнению, французские войска, развернутые в Сирии в рамках возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ, также скоро уйдут.

По мнению посла, одной из причин ухода США из Сирии является их желание сохранить хорошие отношения с Израилем и Турцией. Находясь в Сирии, США поддерживали оппозиционные правительству Турции курдские формирования.

Аббас высоко оценил "сердечные отношения" между Россией и Сирией, подчеркнув, что обе страны находятся "на одной волне" по многим международным вопросам, и им предстоит вместе делать "большие дела". "Российские войска пришли на нашу землю по просьбе нашего правительства. Это войска, которые законно находятся на территории Сирии ... их роль в нашей стране очень важна", - сказал Аббас. Он отметил вклад России, других членов БРИКС и Ирана в восстановление Сирии.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о победе над террористической организацией ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции. В знак несогласия с этим решением в отставку подал министр обороны США Джеймс Мэттис, также этот шаг Трампа раскритиковали многие западные политики и союзники Штатов по коалиции.

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