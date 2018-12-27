Боевики обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

27 декабря 2018 05:00 (UTC+04:00)

Российские военные зафиксировали обстрелы со стороны боевиков в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сандран и Дахр-Абу-Асад провинции Латакия, Телль-Марак провинции Хама и Кудехи провинции Алеппо", - сказал он.

Соломатин отметил, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон было проведено три благотворительных акции в провинциях Идлиб, Хама и в Дамаск, в ходе которых были выданы одна тонна свежего хлеба, 20 килограмм кондитерских наборов, 300 килограмм медикаментов, 30 килограмм детских витаминов, а также книги и канцелярские принадлежности общим весом 45 килограмм.

"Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон функционируют десять пунктов пропуска, в том числе один воздушный "Дювали" и один морской "Баниас". По состоянию на 25 декабря 2018 года возвратилось 211 237 человек", - добавил руководитель центра.

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