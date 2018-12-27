В Ираке блок депутатов возмутился визитом Трампа на военную базу в стране

Блок депутатов "Бинаа" в иракском парламенте возмутился визитом президента США Дональда Трампа на военную базу в стране и заявил, что политические силы Ирака должны потребовать вывода американских войск, передал телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление блока, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трамп в среду посетил военных США в Ираке вместе с женой Меланьей в честь Рождества. Во время визита, о котором Белый дом не сообщал заранее, президент США заявил, что не планирует сокращать американский военный контингент в Ираке, несмотря на объявленный ранее вывод военных США из Сирии.

"Этот визит ставит множество вопросов по поводу сути военного присутствия США и его реальных целей... Все политические силы должны объединиться в суверенном призыве прекратить подозрительное американское военное присутствие на иракской земле", - говорится в заявлении блока.

Депутаты подчеркнули, что удивлены визитом Трампа на военную базу Айн аль-Асад в провинции Анбар - они полагают, что поездка нарушила "все дипломатические протоколы", а президент США проявил неуважение к иракским властям.

"Призываем правительство осудить этот визит, сообщить ООН и немедленно вызвать посла США в Багдаде", - заявил блок в обращении.

Пресс-служба премьер-министра Ирака Аделя Абдель-Махди ранее сообщила, что США уведомили Ирак о визите, но встреча двух лидеров не состоялась из-за "разногласий по организации", ее пришлось заменить телефонными переговорами.

Блок "Бинаа" - в переводе с арабского языка "строительство" - возглавляет экс-премьер Ирака Нури аль-Малики и лидер народного ополчения Хади аль-Амири. На парламентских выборах в мае их блоки шли отдельно и уступили блоку шиитского богослова Муктады ас-Садра "Саирун", однако в сентябре аль-Малики и аль-Амири приняли решение объединиться в парламенте.

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