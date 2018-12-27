В Ираке блок депутатов возмутился визитом Трампа на военную базу в стране

27 декабря 2018 12:24 (UTC+04:00)

Блок депутатов "Бинаа" в иракском парламенте возмутился визитом президента США Дональда Трампа на военную базу в стране и заявил, что политические силы Ирака должны потребовать вывода американских войск, передал телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление блока, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трамп в среду посетил военных США в Ираке вместе с женой Меланьей в честь Рождества. Во время визита, о котором Белый дом не сообщал заранее, президент США заявил, что не планирует сокращать американский военный контингент в Ираке, несмотря на объявленный ранее вывод военных США из Сирии.

"Этот визит ставит множество вопросов по поводу сути военного присутствия США и его реальных целей... Все политические силы должны объединиться в суверенном призыве прекратить подозрительное американское военное присутствие на иракской земле", - говорится в заявлении блока.

Депутаты подчеркнули, что удивлены визитом Трампа на военную базу Айн аль-Асад в провинции Анбар - они полагают, что поездка нарушила "все дипломатические протоколы", а президент США проявил неуважение к иракским властям.

"Призываем правительство осудить этот визит, сообщить ООН и немедленно вызвать посла США в Багдаде", - заявил блок в обращении.

Пресс-служба премьер-министра Ирака Аделя Абдель-Махди ранее сообщила, что США уведомили Ирак о визите, но встреча двух лидеров не состоялась из-за "разногласий по организации", ее пришлось заменить телефонными переговорами.

Блок "Бинаа" - в переводе с арабского языка "строительство" - возглавляет экс-премьер Ирака Нури аль-Малики и лидер народного ополчения Хади аль-Амири. На парламентских выборах в мае их блоки шли отдельно и уступили блоку шиитского богослова Муктады ас-Садра "Саирун", однако в сентябре аль-Малики и аль-Амири приняли решение объединиться в парламенте.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Госсекретарь США встретится с премьером Ирака 11 января
США 07:44
Трамп в течение полутора лет обсуждал вывод войск из Сирии
США 07:19
Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии
США 05:49
Трамп заявил, что не будет торопиться с выбором нового главы Пентагона
США 03:14
Встречу Трампа с премьером Ирака отменили из-за организационных разногласий
США 02:34
Трамп не планирует сокращать контингент в Ираке
США 01:06
Лента новостей
Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила протест в связи с проведением футбольного турнира в оккупированном регионе страны
Нагорно-карабахский конфликт 13:22
Российские звезды проведут в Баку мальчишник
Культура 13:21
2018 год стал удачным для Азербайджанского музея ковра
Культура 13:20
В 2018 году произошел прорыв в торгово-экономической сфере между Азербайджаном и Беларусью - посол
Бизнес 13:14
МИД: Прекращение армянской агрессии против Азербайджана останется самой главной задачей дипломатии в 2019 году
Политика 13:14
Завтра ночью на Абшеронском полуострове ожидается мокрый снег
Общество 13:06
В каких крупных городах Турции можно приобрести наиболее дешевое жилье?
Бизнес 13:00
Азербайджанская община Нагорного Карабаха обратится в международные организации в связи с незаконными действиями армян
Нагорно-карабахский конфликт 13:00
Платное ТВ может быть развернуто в Ширванском районе Азербайджана
ИКТ 12:40