В Дамаске возобновит работу посольство ОАЭ

Посольство Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) откроется в четверг в Дамаске после шестилетнего перерыва первым из дипмиссий арабских стран, закрывшихся из-за сирийского конфликта, заявил РИА Новости источник в МИД САР, передает Trend.

Сейчас идут последние приготовления к открытию дипмиссии, передает корреспондент РИА Новости. В течение этой недели здание посольства подверглось косметическому ремонту.

ОАЭ закрыли дипмиссию и отозвали посла из Сирии в 2012 году в связи с сирийским кризисом. ОАЭ первыми из арабских стран восстановят работу посольства в Сирии. Ранее замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск приветствует возобновление работы посольств арабских стран в САР.

Всего за время сирийского конфликта, начавшегося в 2011 году, свои посольства закрыли или переместили дипперсонал в Бейрут более 30 стран, в том числе США, Саудовская Аравия, представительство ЕС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.