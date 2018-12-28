Иордания выступает за продолжение координации с Россией по Сирии

28 декабря 2018 12:37 (UTC+04:00)

Амман выступает за продолжение координации с Москвой по Сирии, в том числе, по политическому урегулированию, заявил в пятницу глава МИД Иордании Айман ас-Сафади, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодняшняя встреча предоставит нам возможность поговорить о том, какие шаги мы можем предпринимать вместе для того, чтобы повысить координацию по вопросам достижения политического урегулирования в Сирии, обеспечения безопасности и стабильности в стране", - сказал ас-Сафади на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам иорданского министра, Амман рассматривает Россию в качестве основного и главного партнёра в решении региональных проблем.

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