Ливийское временное правительство поддержало идею вернуть Сирию в ЛАГ

Сирия должна вернуть свое место в Лиге арабских государств (ЛАГ) как страна-основательница организации, ее присутствие важно для региона, заявил дипломат отдела стратегического планирования МИД Ливии временного правительства в Бенгази Хасан Мансур, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сирия должна вернуться на свое место в ЛАГ, это страна-основательница, и ее присутствие важно и обязательно, особенно в этот чувствительный период, который переживает наш регион", - заявил Мансур.

Он выразил надежду, что Сирия будет приглашена на арабские саммиты в 2019 году, которые пройдут в Бейруте, Каире и Тунисе.

Дипломат добавил, что победа Сирии над террористами при поддержке союзников создает новый дипломатический климат в отношениях с Дамаском, в частности важным шагом является открытие посольство ОАЭ в Дамаске спустя шесть лет после закрытия.

"Открытие посольства ОАЭ в Сирии - это шаг на пути улучшения межарабских отношений в целом, и с Сирией в частности. Этот шаг является частью скоординированной активизации арабских стран в отношении одной из главных, осевых арабских столиц - Дамаска", - отметил ливийский дипломат.

Ранее источник в президентской администрации Туниса сообщил РИА Новости, что несколько арабских стран, включая Тунис и Алжир, координируют усилия по возвращению Сирии в организацию. По данным источника агентства, президент Туниса Бежи Каид эс-Себси планирует на саммите в Бейруте в январе обсудить приглашение президента Сирии Башара Асада на саммит ЛАГ в Тунисе в марте.

Тунис примет ежегодный саммит ЛАГ в конце марта будущего года. Однако, по словам главы МИД Туниса, такой вопрос, как возобновление работы Сирии в ЛАГ, должен решаться на самом высоком уровне всеми членами организации.

Ранее Арабский парламент призвал совет ЛАГ вернуть Сирию в Лигу, спустя семь лет после приостановки ее членства.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года из-за столкновений между правительственными силами и вооруженными формированиями оппозиции. При этом ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Дамаск тогда заявил, что не принимает решения арабских министров о приостановке участия Сирии в работе панарабской организации, считая его незаконным.