Полиция уточнила число жертв взрыва в Каире

28 декабря 2018 23:19 (UTC+04:00)

Два туриста из Вьетнама погибли и десять пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в районе эль-Гиза в египетской столице, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщило МВД страны.

"В 18.15 по местному времени (20.15) на улице эль-Марьютыя в эль-Гизе взорвалось самодельное взрывное устройство, заложенное у стены во время прохождения автобуса с 14 вьетнамскими туристами, что привело к гибели двух и ранению 10 туристов, а также ранению гида и водителя автобуса египетского гражданства. На место выехали силы правопорядка, выясняются обстоятельства", - говорится в сообщении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Каире прогремел взрыв в туристическом автобусе
Арабские страны 22:06
Лавров призвал к возобновлению коллективной работы над ближневосточным урегулированием
Россия 17:48
Полиция Вены исключает версию теракта при нападении на церковь
Европа 27 декабря 23:30
Книгу Эмомали Рахмона презентовали на египетском телевидении
Таджикистан 27 декабря 16:44
В Египте восемь человек погибли при столкновении грузовика с маршруткой
Другие страны 27 декабря 01:33
Британская полиция пригрозила владельцам дронов штрафами и тюрьмой
Европа 25 декабря 18:55
Лента новостей
В Чехии освободили захваченных в банке заложников
Европа 22:40
В Каире прогремел взрыв в туристическом автобусе
Арабские страны 22:06
В Чехии вооруженный грабитель захватил в банке восемь заложников
Европа 21:43
В Баку в рамках проекта "Наш двор" благоустроен очередной двор (ФОТО)
Общество 21:12
Оглашены объёмы поставок газа в Турцию по TANAP
Энергетика 21:06
Новогодний подарок бакинцам от Бахрама Багирзаде (ФОТО)
Культура 21:01
В Азербайджане до конца января завершится этап интервью для желающих стать директором школы
Общество 21:01
В Азербайджане увеличилось производство электроэнергии
Энергетика 20:58
Болтон заявил, что в Турции и Израиле обсудит борьбу с ИГ после вывода войск США из Сирии
США 20:56