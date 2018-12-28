Полиция уточнила число жертв взрыва в Каире

Два туриста из Вьетнама погибли и десять пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в районе эль-Гиза в египетской столице, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщило МВД страны.

"В 18.15 по местному времени (20.15) на улице эль-Марьютыя в эль-Гизе взорвалось самодельное взрывное устройство, заложенное у стены во время прохождения автобуса с 14 вьетнамскими туристами, что привело к гибели двух и ранению 10 туристов, а также ранению гида и водителя автобуса египетского гражданства. На место выехали силы правопорядка, выясняются обстоятельства", - говорится в сообщении.

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