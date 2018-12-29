В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев

29 декабря 2018 10:38 (UTC+04:00)

Свыше 1,5 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает РИА Новости.

За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1561 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 389 человек (женщин – 117, детей – 199), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1172 человека (женщин – 352, детей – 598).

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 232 человека.

Российская сторона за прошедшие сутки провела гуманитарную акцию, нуждающимся сирийцам выдано 150 продовольственных наборов. Также фондом имени Ахмата Кадырова проведена благотворительная акция на пункте пропуска "Абу-эд-Духур" провинции Идлиб, в ходе которой сирийским гражданам выдана тонна хлеба и 100 одеял.

Инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 28 взрывоопасных предметов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Бахрейне заявили, что не разрывали связи с Сирией
Арабские страны 28 декабря 17:31
Ливийское временное правительство поддержало идею вернуть Сирию в ЛАГ
Арабские страны 28 декабря 15:10
Иордания выступает за продолжение координации с Россией по Сирии
Арабские страны 28 декабря 12:37
В Израиле рассказали, сколько времени займет уничтожение ливанских туннелей
Израиль 27 декабря 18:57
В Сирии потратили более 100 млн долларов на восстановление инфраструктуры
Арабские страны 27 декабря 14:12
Сотрудник сил безопасности Израиля подтвердил факт авиаудара по Сирии
Израиль 27 декабря 10:06
Лента новостей
Угроза цунами у Филиппин после землетрясения отменили
Другие страны 10:39
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 29 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10:30
Россия и США будут делиться научным оборудованием на МКС
Россия 10:03
Самые удачливые знаки зодиака в 2019 году
Интересное 09:57
Экспресс-поезд Баку-Гянджа-Баку отправился в первый рейс (ФОТО)
Экономика 09:42
Турция направила танки на границу с Сирией
Турция 09:15
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 09:00
На двух зимних курортах Грузии зимний сезон официально открыт
Грузия 08:56
На угольной шахте в Китае погибли пять человек
Китай 08:33