В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев

Свыше 1,5 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает РИА Новости.

За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1561 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 389 человек (женщин – 117, детей – 199), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1172 человека (женщин – 352, детей – 598).

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 232 человека.

Российская сторона за прошедшие сутки провела гуманитарную акцию, нуждающимся сирийцам выдано 150 продовольственных наборов. Также фондом имени Ахмата Кадырова проведена благотворительная акция на пункте пропуска "Абу-эд-Духур" провинции Идлиб, в ходе которой сирийским гражданам выдана тонна хлеба и 100 одеял.

Инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 28 взрывоопасных предметов.

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