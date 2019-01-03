Саудовская прокуратура требует казнить пять подозреваемых по делу Хашукджи

3 января 2019 15:51 (UTC+04:00)

В Саудовской Аравии генеральная прокуратура потребовала казнить пять из одиннадцати подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, говорится в заявлении генпрокурора страны, переданном саудовским агентством новостей SPA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг в Эр-Рияде прошло первое заседание уголовного суда, рассматривающего дело Хашукджи. Обвинение на основании шариатского права потребовало для пяти обвиняемых смертной казни за участие в убийстве.

Журналист Джамаль Хашукджи исчез после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года. Саудовские власти только через две недели признались, что он был убит в консульстве в результате ссоры, по этому делу были задержаны 11 человек. Турецкая полиция до сих пор не смогла найти тело погибшего журналиста.

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