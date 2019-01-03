Ирак поддержал идею вернуть Сирию в ЛАГ

Ирак поддерживает восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств, заявил глава МИД Ирака Мухаммад Али аль-Хаким, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ливанский телеканал al-Mayadeen в пятницу сообщил, что Саудовская Аравия, которая считается главным оппонентом сирийских властей в арабском мире, заявила, что не будет противодействовать возвращению Дамаска в лоно организации. Арабский парламент ранее также призвал совет ЛАГ вернуть Сирию в Лигу спустя семь лет после приостановки ее членства. На прошлой неделе ОАЭ открыли посольство в Дамаске спустя шесть лет перерыва, вслед за ними посольства могут вновь открыть Бахрейн и Кувейт.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года из-за столкновений между правительственными силами и вооруженными формированиями оппозиции. При этом ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Дамаск тогда заявил, что не принимает решения арабских министров о приостановке участия Сирии в работе панарабской организации, считая его незаконным.

"Ирак поддерживает единство Сирии, ее возвращение к естественному положению в мире и в регионе и восстановление ее членства в ЛАГ", - заявил иракский глава МИД на встрече со СМИ. Его слова приводятся в Twitter ведомства.

Аль-Хаким также отметил важность победы над терроризмом в Сирии и открытия пограничных КПП с Сирией, а также активизации торговли между странами.

Погранпереходы на границе Ирака и Сирии перестали функционировать в полном объеме с 2014 года из-за захвата территорий боевиками "Исламского государства"*. Ранее в октябре глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари посетил Дамаск, где, в частности, обсудил необходимость открытия пограничных КПП. Официальный представитель МИД Ирака Ахмед Махджуб заявил, что в ходе этого визита иракская делегация выразила оптимизм по поводу открытия перехода "Аль-Букемаль".

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