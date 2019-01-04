Египет давал разрешение Израилю атаковать Синай с воздуха

4 января 2019 12:09 (UTC+04:00)

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси дал интервью каналу CBS, в котором рассказал о сотрудничестве с Израилем и внутренней политике, передает Trend со ссылкой на news.israelinfo.co.il.

Интервью выходит только в воскресенье, однако, его содержание стало известно благодаря комментариям на сайте телеканала и комментариям самого Ас-Сиси.

На вопрос, правда ли это, что Египет сейчас широко сотрудничает с Израилем, тогда как ранее страны были в состоянии войны, президент ответил: «Да, это правда. У нас есть широкий спектр сотрудничества с израильтянами».

В дальнейшем он рассказал, что сотрудничество это и военное. На Синайском полуострове находятся около тысячи боевиков ИГИЛ, которые совершают теракты, и вообще — являются «головной болью» для официальных властей. Израиль получил официальное разрешение совершать атаки с воздуха на группировки ИГИЛ на Синае.

Как стало известно, Абдул-Фаттах Ас-Сиси в интервью сказал, что в Египте нет политических заключенных, а названная правозащитниками цифра 60 тысяч человек, ими же и выдумана. В CBS говорят, что Ас-Сиси настаивал, чтобы вопросы о нарушениях прав человека в Египте были вырезаны из программы, но канал обещает показать все полностью.

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