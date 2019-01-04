В Дубае затонула яхта стоимостью 1,5 миллиона долларов

4 января 2019 17:36 (UTC+04:00)

Яхта стоимостью 1,5 миллиона долларов (5,5 миллиона дирхамов) с 11 туристами и членами экипажа на борту затонула в Дубае, все люди спасены, сообщает эмиратское издание The National, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье днем рядом с районами Dubai Marina и Jumeirah Beach Residence, однако стал достоянием общественности гораздо позже - после публикации видео очевидцем произошедшего.

Как сообщает издание, арендованное судно затонуло из-за появления пробоины.

Полицейская лодка подобрала всех находившихся на борту, включая трех членов экипажа - египтянина и двух выходцев из азиатских стран, а также восьмерых туристов - граждан Франции, России и подданных Великобритании. Полицейские прибыли на место происшествия в момент, когда яхта только начала тонуть.

В момент затопления судно находилось на мели и только в 200 метрах от берега. В результате инцидента никто не пострадал.

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