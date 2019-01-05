Ирак больше всех страдает от санкций против Ирана, заявили в Багдаде

Ирак больше всех страдает от санкций, восстановленных США против Ирана, сообщил РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

"Ирак больше всех страдает от этих санкций, потому что Ирак в принципе полагается на газ и электричество Ирана, и их приостановка означает, что ни на данный момент, ни в ближайшем будущем не будет альтернатив", - заявил Джихад.

По его словам, колебания в ценах на нефть также вредят Ираку. Ирак не рассматривает получение пользы за счет вреда соседним странам.

"Ирак состоит в ОПЕК, которая организует процесс производства нефти на мировом уровне. Была историческая договоренность между производителями внутри ОПЕК и за пределами ОПЕК, следовательно, эта договоренность не дает государству действовать в одностороннем порядке. Решение является общим решением, и так как решение общее, оно пойдет на пользу всем", - заявил представитель министерства.

Вашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.

Как отметил Джихад, положение Ирака такое же, как у всех государств, и он стремится к возвращению равновесия на нефтяном рынке и поддержке цен на нефть. Любое расторжение договора навредит всем, так же как это произошло ранее.

"Мы считаем, что историческое соглашение, достигнутое в 2016 году, положило конец (колебанию цен на рынке - ред.), и эти государства, включая Ирак, обнаружили, что коллективное решение и объединение усилий положили конец обвалу цен на нефть, потому что от этого страдали все", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что все почувствовали на себе коллективную ответственность, и что они обязаны объединить усилия, чтобы двигаться в сторону других соглашений, чтобы контролировать баланс на нефтяном рынке.

"Затем была последняя договоренность на последнем заседании ОПЕК о сокращении производства нефти на 6 месяцев на 1,2 миллиона баррелей, из них 800 тысяч для государств-производителей, входящих в ОПЕК, и 400 тысяч для не входящих в ОПЕК государств. Это одно из решений для контроля за нефтяным рынком. Следовательно, Ирак не рассматривает получение пользы от блокады какого-либо государства и далек от этого", - заявил Джихад.

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