Мусорщики в Египте образовали профсоюз для поддержания развития туризма

5 января 2019 14:23 (UTC+04:00)

Занятые в сфере уборки мусора работники провинции Луксор на юге Египта создали собственный профсоюз, чтобы заняться наведением чистоты в целях развития туризма в провинции, заявил глава профсоюза Шехата аль-Мокаддас, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках работы профсоюза мы создадим специальный туристический комитет, который будет отвечать за чистоту, в том числе туристических достопримечательностей и излюбленных туристических районов и улиц", - цитирует аль-Мокаддаса издание "Йоум7".

Он пояснил, что решение создать туристический комитет при новом профсоюзе мусорщиков было принято после поступления соответствующих заявок от 200 занятых в этой сфере работников. "У нас туристическая провинция, она должна поддерживаться в образцовой чистоте. Мы готовы и хотим заниматься поддержкой развития туризма", - подчеркнул глава профсоюза.

Город Луксор, столица одноименной провинции на юге Египта, расположен почти в 700 километрах от Каира. В эпоху фараонов город был столицей государства. Сегодня в Луксоре и его окрестностях сконцентрированы десятки знаменитых древнеегипетских памятников - гробниц и храмов. Власти провинции прилагают огромные усилия, чтобы обеспечить безопасность и максимальный комфорт приезжающим иностранцам.

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